«Хуже времени ещё не было»: калининградский бизнесмен — о первых трёх месяцах года

Начало года для транспортной отрасли Калининградской области оказалось одним из худших периодов. Такое мнение высказал президент Балтийского делового Клуба, руководитель транспортной компании «Сталена» Сергей Гоз на круглом столе в медиахолдинге «Западная пресса», посвящённом проблемам калининградского бизнеса из-за налоговых изменений.
«Мы были готовы к увеличению НДС, — отметил предприниматель, — потому что у меня компания на общей системе налогообложения уже, наверное, больше семи лет. Поэтому для нас ничего не поменялось. При этом мы прекрасно понимали, что смежники, кто не работает с НДС, безусловно, на него попадут. И, следовательно, их услуги начнут дорожать. И мы это увидели с начала года. Мы обратили внимание на то, что кто-то ушёл на НДС в 5%, а услуги подорожали на 15%. Ну, мы не считаем чужие деньги, просто нам не нравится, когда это отражается на нас».
Сергей Гоз высказал недоумение, почему в перечень предприятий малого и среднего бизнеса, которым с начала года можно применять пониженные ставки страховых взносов, не вошли грузовые автоперевозки.
«Включена деятельность воздушного, водного и космического транспорта. И также, помимо всего прочего, там остались операции с недвижимостью за вознаграждение на договорной основе, деятельность юридических агентств, туристических, творческая деятельность в области искусства и организации развлечений, — перечислил бизнесмен. Но мне непонятно, что поддерживается и почему, по идее, бремя развлечений мы несём на себе — по факту через эти налоги. Мне это понять сложно. Буду откровенен. Если говорить о первых трёх месяцах этого года, говорить, что всё хорошо — это значит прямо глубоко и глупо лукавить. Скажу так. В бизнесе я скоро уже около 30 лет. В транспортной истории всегда есть определённая сезонность. Хочу сказать, что хуже января, февраля и отчасти марта за это время я не видел».
Сергей Гоз напомнил, что проблема обсуждалась на одном из круглых столов в Калининградской торгово-промышленной палате. В ходе дискуссии представители регионального правительства заявили, что в марте паромы на морской линии в Калининград ходили недозагруженными.
По словам предпринимателя, в 2026 году, помимо налоговых изменений, бизнес ожидают новации в сфере цифровизации. В частности, вводится система СПОТ — подтверждение ожидания поставки товаров.
«Что мне непонятно: когда в узкий промежуток времени тебе — я не могу по-другому сказать — впихивают вот эти все изменения, то не каждый сможет в этих изменениях выжить, — отметил Сергей Гоз. — Я сравниваю с теми изменениями, какие проходили до этого: ещё была какая-то определённая логика во временном промежутке, когда эти изменения как-то по времени растягивались и можно было плавно в них зайти. Вот это некое торопыжничество создаёт у бизнеса нервозность. И таких чудес в кавычках в этом году слишком много».
По словам Сергея Гоза, из-за всех этих перипетий на предприятии пришлось сократить часть персонала. Однако оптимизация дала свои плоды.
«Поэтому я не могу сказать, что для меня всё в чёрном свете, — отметил бизнесмен. — Но моменты, осложняющие нам жизнь, — они присутствуют. При этом хочу заметить: несмотря на всю эту происходящую ситуацию, я планирую, что предприятие будет дальше развиваться. Всё, мы это переживём. Думаю, что адаптируемся и двинемся дальше».
Для калининградского бизнеса стала актуальна помощь со стороны органов власти в оптимизации расходов.