Курскую судью могут лишить полномочий из-за обвинения во взятке

Уголовное дело было возбуждено председателем СКР Александром Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС). По версии следствия, 24 апреля прошлого года судья, рассматривая уголовное дело о покушении на мошенничество, получила через посредников взятку в 3 млн руб. По версии следствия, деньги ей могла передать Ольга Минакова, которая на тот момент являлась замруководителя Фонда капитального ремонта Курской области. Согласно материалам дела, госпожа Петрова якобы потребовала положить наличные в салон автомобиля своего знакомого, который подъехал к зданию суда. При попытке скрыться с деньгами он был задержан сотрудниками УФСБ.