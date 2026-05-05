Полки «Произведено в Забайкалье» пополнились новым товаром

Тушеная конина от Агинского мясокомбината появилась на полках «Произведено в Забайкалье», которые расположены в крупных торговых сетях Читы. Акция реализуется в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.
«Наша акция призвана сделать известными местных производителей, которые делают свою продукцию доступной для забайкальцев. На этой полке только качественные и только забайкальские продукты. Стоимость очень приятная — такая, чтобы товар мог позволить себе каждый житель нашего региона», — отметила министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова.
Банки с тушеной кониной пополнили полки «Произведено в Забайкалье» в торговой сети «Караван». Стоимость одной банки социальная — 219 рублей.
«Именно тушенка появилась на полке не случайно. Сейчас начинается дачный сезон, и люди закупаются консервами. Тушенка незаменима — она и для супов, и для жарки. Спасибо Агинскому мясокомбинату и торговой сети “Караван” за их добрые сердца и готовность всегда прийти на помощь, отозваться на нашу инициативу», — подытожила Жаргалма Бадмажапова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.