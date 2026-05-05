Как избавиться от «возрастного» запаха тела?

Возрастной запах — это не миф, а доказанный физиологический факт. В основе его появления лежат биохимические процессы, которые с возрастом происходят в организме.
«Специфический “старческий” или “мускусный” аромат вызван накоплением в коже вещества 2-ноненаль, которое образуется при окислении жирных кислот, — рассказала aif.ru врач-геронтолог Анна Шелобанова. — С возрастом меняется состав кожного сала, замедляется обновление клеток. Интенсивность запаха зависит от метаболизма, диеты, гигиены, а также приема некоторых лекарств».
«Также с возрастом снижается антиоксидантная защита организма, и это может усиливать окислительные процессы, — считает гинеколог, уролог, венеролог, пластический хирург Игорь Бертран. — Кроме того, на запах влияют хронические заболевания (например, патологии почек, печени, сахарный диабет) — каждый из этих недугов дает свой специфический аромат. Сюда же добавляются возможные нарушения гигиены, которые с годами встречаются чаще, а также особенности питания. Состояние кожи ухудшает ультрафиолет, который нарушает целостность защитного барьера и провоцирует те самые процессы, которые ведут к появлению запаха».
Полностью устранить этот запах нельзя, но сделать его практически незаметным — вполне реально.
Что поможет уменьшить проявление возрастного запаха?
Физическая нагрузка — регулярная физическая активность ускоряет метаболизм и кровообращение, улучшает лимфодренаж. Токсины и продукты распада эффективнее выводятся через пот, не застаиваясь в тканях и коже.
Гигиена и уход за кожей — рекомендуется использовать мягкие средства с нейтральным pH, после мытья увлажнять кожу для восстановления защитного барьера.
Правильное питание — следует снизить потребление трансжиров и сахара, которые провоцируют окислительные процессы. В пансионатах для пожилых, например, практикуют пятиразовое питание с учетом возрастных особенностей.
Одежда из натуральных тканей — синтетика удерживает молекулы запаха на коже, поэтому предпочтение стоит отдавать хлопку и льну.
Контроль здоровья — особенно важно следить за работой печени и почек, а также за течением хронических заболеваний (сахарный диабет, патологии почек и печени), так как их дисфункция усиливает запах.
Защита от ультрафиолета — по мнению Бертрана, избыточное солнце ухудшает состояние кожи, нарушает целостность защитного барьера и провоцирует окислительные процессы.
Чистота в помещении — регулярная уборка помогает избежать накопления частиц пота и кожи, которые могут осаждаться на теле и усиливать запах.