Холодный компот или горячий чай? Чем лучше запивать еду

Мы уже знаем, что запивать еду не вредно, это вполне можно делать. Но вот чем? Летом очень хочется выпить ледяной лимонад или хотя бы холодный компот. Но кто из нас не слышал от бабушки: «Не пей холодное после еды — желудок простудишь». «Миллионы россиян послушно запивают борщ горячим чаем, искренне веря, что делают себе благо, — говорит Анна Дивинская, биохимик и нутрициолог. — Но что, если все ровно наоборот? Что если именно кипяток — враг вашего пищеварения, а стакан прохладного напитка — его лучший союзник? Давайте разберемся без мифов, по-научному».