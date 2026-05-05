Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия Орла проиграла депутату суд об изъятии недостроя на Раздольной улице

Арбитражный суд Орловской области полностью отказал по иску об изъятии путем продажи с публичных торгов недостроенной станции техобслуживания (СТО) в областном центре по адресу: улица Раздольная, 58а. Объект принадлежит индивидуальному предпринимателю (ИП) и депутату горсовета Денису Харыбину. Городское управление муниципального имущества и землепользования (УМИЗ) настаивало, что СТО подлежит изъятию, поскольку утратил силу договор аренды одного из участков под недостроем. Информация опубликована в арбитражной картотеке.

Источник: Коммерсантъ

Арбитражный суд Орловской области полностью отказал по иску об изъятии путем продажи с публичных торгов недостроенной станции техобслуживания (СТО) в областном центре по адресу: улица Раздольная, 58а. Объект принадлежит индивидуальному предпринимателю (ИП) и депутату горсовета Денису Харыбину. Городское управление муниципального имущества и землепользования (УМИЗ) настаивало, что СТО подлежит изъятию, поскольку утратил силу договор аренды одного из участков под недостроем. Информация опубликована в арбитражной картотеке.

Согласно материалам дела, УМИЗ в январе 2016 года без торгов заключило договор аренды участка площадью 3 509 кв. м с Тамарой Долговой. Та в свою очередь уступила права и обязанности арендатора господину Харыбину в мае 2017-го. По итогам аукциона в июле 2019-го предприниматель арендовал и соседний участок площадью 2 767 кв. м для строительства СТО. Разрешение на строительство (площадь застройки 375,3 кв. м) он получил в ноябре 2024-го, а в декабре того же года зарегистрировал право собственности на объект. На тот момент степень готовности составляла 15%.

По данным Rusprofile, Денис Харыбин зарегистрировал ИП в апреле 2025 года, указав основным видом деятельности строительство жилых и нежилых зданий. В настоящее время он выступает одним из собственников (34% долей) и директором ООО «Меркурий», специализирующегося на техобслуживании и ремонте автотранспортных средств. Господин Харыбин также руководит ООО «Промпереработка», основной вид деятельности которого — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в сентябре 2025 года Денис Харыбин был избран в городской совет Орла по одномандатному округу № 1. Ранее от округа избирался Юрий Козлов.

Договор аренды первого участка с господином Харыбиным продлили до января 2027-го. По второму участку в сентябре 2025-го УМИЗ ответило арендатору, что «земельный участок предоставляется однократно для завершения строительства, основания для заключения договора аренды на новый срок отсутствуют», после чего обратилось в суд.

Арбитраж посчитал, что допсоглашение сторон от сентября 2020-го о продлении срока договора до сентября 2025-го «не является продлением договора по смыслу положений Земельного кодекса, а заключено в соответствии с положениями закона, введенного в связи с появлением новой коронавирусной инфекции COVID-19». Также суд обратил внимание, что договор по второму участку пролонгирован, а сам объект не является самостроем. Перед началом процесса его готовность достигала 82%. По убеждению суда, господин Харыбин может воспользоваться правом на завершение строительства.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде в Воронеже.