Врач Соломатина рассказала, что чрезмерное употребление белка опасно для почек

Белок всегда был важен для здорового питания, но в последние годы он стал массовым трендом. Маркетологи активно его продвигают, а производители добавляют в новые продукты. Но настолько ли это полезно?
Популярность белка обусловлена модой на диеты, изменениями в образе жизни и агрессивным маркетингом. В конце XX века популяризаторы диет сделали его ключевым элементом для контроля веса. Формула «больше белка — дольше сытость» стала популярной.
Фитнес стал частью повседневной культуры, и белок стал символом здорового образа жизни. Протеиновые коктейли и батончики ассоциируются с правильным питанием. Производители добавляют белок в различные продукты, позиционируя их как полезную альтернативу. Маркировка «высокобелковый продукт» сделала его массовым товаром.
Зачем нужен белок.
Белок — основа костей, мышц, сухожилий, нейромедиаторов и ферментов иммунной системы. Он поступает в организм с пищей, которая расщепляется на аминокислоты, влияющие на различные функции. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала 360.ru, что эталонным белком является яичный, так как он усваивается на 98%.
С мясом животных ситуация хуже из-за большого количества соединительной ткани, которую организм не может переварить. Вегетарианцы также сталкиваются с проблемой, так как их белковосодержащие продукты не всегда содержат все необходимые аминокислоты, и организм вынужден восполнять их дефицит за счет собственных тканей.
Норма потребления белка.
Потребность в белке индивидуальна. Если у человека полноценное питание и нет заболеваний, дополнительный прием протеина не требуется. Для замены пропущенного приема пищи или если человек не ест молочные продукты, можно использовать протеиновый коктейль.
Соломатина рекомендует употреблять от 80 до 100 миллиграммов белка на килограмм веса, а для спортсменов — больше. Фитнес-тренер Сергей Литовченко подтверждает, что для поддержания организма во время спортивных нагрузок необходимо от 1,5 до 2 граммов белка на килограмм веса.
Однако важно помнить, что для усвоения белка необходимы жиры, углеводы и микро- и макроэлементы. Питание должно быть сбалансированным.
Опасности избытка белка.
Чрезмерное употребление белка может негативно сказаться на здоровье. Организм берёт столько белка, сколько ему нужно, и избыток может привести к проблемам с почками, образованию камней, повышению уровня мочевой кислоты и расходованию нейтрализующих белков, таких как калий и кальций, необходимых для сердца и костей.
Древняя китайская пытка, когда заключенных кормили только варёным мясом, является примером того, как избыток белка может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
Литовченко добавляет, что при отсутствии физических нагрузок избыток белка может способствовать набору веса. Если человек не занимается спортом, протеиновые добавки не нужны. Исключением могут быть случаи, когда человек уже имеет сбалансированный рацион, но пропустил приём пищи, который можно заменить протеиновым коктейлем. Однако злоупотреблять этим не стоит.