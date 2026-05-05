«Оружие» в руках школьников было игрушечным«. Подростки напугали гродненцев “стрельбой” на крыше многоэтажки

Игры подростков на крыше многоэтажки в Гродно вызвали общественный резонанс и милиция разобралась с происходящим, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
В результате мониторинга интернет-ресурсов милиционеры узнали, что на крыше дома по адресу Индурское шоссе, 4/2 несовершеннолетние «стреляли» из предмета, визуально похожего на пистолет. Горожане активно обсуждали это. Милиция нашла этих подростков — ими оказались пятеро приятелей в возрасте от 13 до 15 лет.
«В ходе разбирательства выяснилось, что “оружие” в руках школьников было игрушечным. Двое из них пояснили, что стреляли в покрытие крыши, в людей не целились», — сообщили правоохранители.
Милиция проверяет обстоятельства этих игр. Кстати, выяснилось, что вход на крышу был не заперт.
