Специалисты сказали, за сбор каких растений можно получить крупный штраф в Беларуси

За самовольное изъятие и пересадку краснокнижных видов растений предусмотрен штраф. Об этом предупредили в Мингоркомприроды. Физическим лицам придется заплатить от 20 до 30 базовых величин (от 900 до 1 350 рублей), индивидуальным предпринимателям — от 20 до 150 базовых величин (от 900 до 6 750 рублей), юрлицам — от 35 до 500 базовых величин (от 1 575 до 22 500 рублей).