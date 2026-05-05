Специалисты сказали, за сбор каких растений можно получить крупный штраф в Беларуси

За сбор первых весенних цветов в Беларуси грозит наказание, сообщает агентство «Минск-Новости».
Многим известны такие первоцветы, как ветреница лесная, прострел луговой (или сон-трава), печеночница благородная, подснежник, пролеска, ландыш майский… Некоторые занесены в Красную книгу. Включена туда и любимая многими черемша (или лук медвежий), которую используют в пищу.
За самовольное изъятие и пересадку краснокнижных видов растений предусмотрен штраф. Об этом предупредили в Мингоркомприроды. Физическим лицам придется заплатить от 20 до 30 базовых величин (от 900 до 1 350 рублей), индивидуальным предпринимателям — от 20 до 150 базовых величин (от 900 до 6 750 рублей), юрлицам — от 35 до 500 базовых величин (от 1 575 до 22 500 рублей).
Прочитайте, что в Беларуси вступили в силу новые санитарные нормы: ликвидация последствий аварий в подъезде за 1−3 дня, мытье мусороприемных камер каждый месяц, чистота во дворах и правила для кошек.
Еще узнайте, что можно и что нельзя делать белорусам на кухне в многоэтажке: замена газа на электрику, дополнительная дверь на балкон, чистка вентшахт, срок 10−14 лет для плит.
Ранее привели семь цитат о математике и профессии педагога от Александра Фельдмана, который получил звание народного учителя Беларуси: «На каникулы задаю 200 задач — надо всех учить по высшей планке».