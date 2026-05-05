108 кг мёда, молочки и мяса сожгли в аэропорту Красноярска за апрель

В апреле 2026 года специалисты Россельхознадзора проконтролировали 261 международный рейс в красноярском аэропорту.
Как рассказали в ведомстве, в ручной клади и багаже пассажиров (из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана) обнаружили 108,8 килограмма мёда, молочной и мясной продукции, ввезённой с нарушением ветеринарных требований. Всю опасную еду уничтожили — сожгли в специальной печи.
За нарушения ветеринарного законодательства привлекли к ответственности 60 граждан.
Кроме того, оформили вывоз 18 мелких домашних животных (12 собак и 6 кошек), которые отправились вместе с хозяевами в Хорватию, Венгрию, Францию, Турцию, Вьетнам, Болгарию, Грузию и Испанию.
Также через границу ввезли 730 декоративных птиц из Кыргызстана, 300 африканских ежей и почти 16 тысяч аквариумных рыбок из Таиланда.
