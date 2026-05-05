Медведев назвал День Победы главным государственным праздником в России

ТОРЖОК, 5 мая — РИА Новости. День Победы является главным государственным праздником в России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
«В преддверии главного государственного праздника, Дня Победы, мы зажигаем Вечный огонь у монументов Героям Великой Отечественной войны», — сказал Медведев на торжественной церемонии зажжения Вечных огней.
Партия «Единая Россия» совместно с «Газпромом» во вторник в рамках акции «Храним огонь Победы» синхронно подключили к сетевому природному газу мемориалы Великой Отечественной войны в 12 регионах России. Центральной площадкой акции стал мемориал «Аллея памяти» в Торжке Тверской области.