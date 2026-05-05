Валерий Войнов покинул пост прокурора Воронежской области

Прокурор Воронежской области Валерий Войнов покинул пост. Информация о нем удалена с сайта прокуратуры региона. Исполняющим обязанности прокурора региона сейчас является Дмитрий Неверов, который с 2021 года является его первым заместителем.

Источник: Коммерсантъ

Валерий Войнов возглавлял прокуратуру Воронежской области чуть больше пяти месяцев. До назначения в конце ноября 2025 года он руководил главным управлением кадров Генпрокуратуры. Собеседники «Ъ» предполагают, что он перейдет на работу в администрацию президента РФ.

В феврале свой пост оставил зампрокурора Воронежской области Сергей Сучков. В марте ушел в отставку еще один заместитель — Константин Панаско. В конце апреля зампрокурора региона стал Денис Сазин. Согласно сайту ведомства, он продолжает занимать свою должность, вторым заместителем остался Антон Родвиков.