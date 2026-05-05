Мобильные медицинские бригады посетили 4 района в Бурятии

Медработники в составе мобильных бригад осмотрели жителей четырех районов Бурятии. Выезды были организованы в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения республики.
Специалисты Республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко и Детской республиканской клинической больницы посетили Закаменский, Джидинский, Северо-Байкальский и Муйский районы. Они осмотрели 628 детей и более двух тысяч взрослых.
«Благодаря организованной работе наших медиков удалось выявить заболевания на ранних стадиях. Это позволяет своевременно начать лечение и предотвратить развитие осложнений», — отметила зампред правительства Бурятии — министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.