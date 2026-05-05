В центральной библиотеке Юрги в Кузбассе провели акцию «Библионочь-2026»

В течение всего дня гости библиотеки знакомились с историей и традициями народов России на выставке-экскурсии «Народов много — Родина одна». Также большой интерес у посетителей библиотеки вызвала выставка декоративно-прикладного искусства. Там были представлены работы в различных техниках: лепка, аппликация, роспись, поделки из пластилина, глины, бумаги и ткани, созданные по мотивам русских традиций.