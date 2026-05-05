В центральной библиотеке Юрги в Кузбассе провели акцию «Библионочь-2026»

Центральная модельная библиотека города Юрги в Кузбассе присоединилась к всероссийской акции «Библионочь-2026», организованной в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в городской администрации.
В этом году акция прошла под девизом: «Единство народов — сила России!». Залы библиотеки на один день превратились в единое пространство дружбы и творчества.
В течение всего дня гости библиотеки знакомились с историей и традициями народов России на выставке-экскурсии «Народов много — Родина одна». Также большой интерес у посетителей библиотеки вызвала выставка декоративно-прикладного искусства. Там были представлены работы в различных техниках: лепка, аппликация, роспись, поделки из пластилина, глины, бумаги и ткани, созданные по мотивам русских традиций.
Для школьников был организован мастер-класс «Барышня-матрешка». На нем ребята узнали секрет появления главного русского сувенира и сами расписали деревянных матрешек.
«Огромное спасибо каждому гостю за ваши улыбки и горящие глаза. Мы очень рады, что “Библионочь” снова собрала друзей», — поделилась специалист библиотеки Вера Григорюк.
