Аэропорт «Черемшанка» планируют отремонтировать за 183 миллиона рублей

Оператор аэропорта объявил торги на ремонт здания аэровокзала.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае планируют отремонтировать аэропорт «Черемшанка». Большая его реконструкция закончилась в 2024 году, однако оператор аэропорта «Красавиапорт» ввел его в эксплуатацию до получения разрешения.

Лот о ремонте воздушной гавани появился на площадке «РТС-Тендер». Начальная цена ремонта — 183 миллиона рублей, заявки подрядчики могут подавать до 21 мая. Победителю торгов необходимо будет пройти полный цикл: разработать проектно-сметную документацию, провести сами работы в соответствии с федеральными нормами и правилами, а также получить разрешение на ввод в эксплуатацию. Общая площадь ремонта составит более 2 тысяч квадратных метров.

Закончить все работы необходимо будет до конца 2027 года, а до конца августа 2028 года нужно будет полностью ввести аэровокзал в эксплуатацию.