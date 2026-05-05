Аэропорт «Черемшанка» планируют отремонтировать за 183 миллиона рублей

Лот о ремонте воздушной гавани появился на площадке «РТС-Тендер». Начальная цена ремонта — 183 миллиона рублей, заявки подрядчики могут подавать до 21 мая. Победителю торгов необходимо будет пройти полный цикл: разработать проектно-сметную документацию, провести сами работы в соответствии с федеральными нормами и правилами, а также получить разрешение на ввод в эксплуатацию. Общая площадь ремонта составит более 2 тысяч квадратных метров.