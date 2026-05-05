Власти Петербурга не исключили ограничения мобильного интернета 9 мая

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Работу мобильного интернета могут ограничить на период проведения массовых мероприятий в рамках празднования Дня Победы в Санкт-Петербурге, сообщил заместитель городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин.
«Все будет зависеть от складывающейся обстановки. Возможно, будут ограничения, возможно, их не будет… Будут ли ограничения интернета — пока неизвестно, но в период проведения мероприятий — скорее всего, да», — сказал он журналистам.
В Санкт-Петербурге 9 мая пройдет шествие «Бессмертного полка» по Невскому проспекту в историческом центре города. На Дворцовой площади состоится парад, а завершится празднование Дня Победы праздничным салютом.