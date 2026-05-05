Студенты НИУ встретились с руководителем военно-патриотической организации

Студенты Нижегородского института управления Президентской академии встретились с исполнительным директором АНО «Единый центр по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию молодежи “Авангард” Андреем Нестеренко. Центр создан для оказания гуманитарной поддержки фронту.
Встреча организована по инициативе директора НИУ Екатерины Лебедевой, которая рассказала, что в вузе было проведено анкетирование студентов на предмет, с кем бы им хотелось встретиться и пообщаться.
«Значительное число голосов они отдали представителям волонтёрских организаций и движений, помогающим участникам специальной военной операции. Я очень рада, что наши студенты проявляют интерес к такому виду деятельности. Это доказывает их неравнодушное отношение к судьбе Родины», — поделилась Екатерина Лебедева.
Андрей Нестеренко не только возглавляет центр «Авангард», но и провел полгода на линии боевого соприкосновения по контракту. Он рассказал студентам, какой смысл несут в себе такие важные понятия, как «патриотизм» и «доброволец», и объяснил, почему фронт силен крепким тылом и поддержкой всей страны. И конечно, Андрей Владимирович ответил на вопросы студентов о важности волонтерства.
Как отметил Андрей Нестеренко, для бойцов особое значение имеет моральная поддержка из тыла, например письма от детей разного возраста, которые бережно хранятся. А практическая помощь спасает жизни и здоровье. Так, маскировочная сеть, которая плетется примерно за пару часов, защищает бойцов в буквальном смысле этого слова. Команда волонтеров под руководством Андрея Нестеренко закупает, собирает и доставляет на фронт необходимые там оборудование и вещи. Группа осуществила уже 27 выездов на линию боевого соприкосновения.
«Когда мы проходили контроль на пропускных пунктах, то я заметил, что в бесконечной веренице машин пестрят самые разные номера: Москва, Нижний Новгород, Башкортостан, Урал… В такие моменты понимаешь, как сильно единство нашей страны», — рассказал Андрей Владимирович.
Особое впечатление на студентов произвел рассказ о 90-летней бабушке из Ростова-на-Дону, которая хотела бы сама защищать Родину, но по понятным причинам не могла, а потому приготовила для бойцов консервированные овощи и связала носки, в каждую пару положив по конфете.
Студентам очень понравилась встреча и они буквально засыпали Андрея Нестеренко вопросами: как он решил стать добровольцем, с чем ему пришлось столкнуться на фронте и в волонтерской деятельности, какие советы он может дать молодежи.
«Я был бы рад посетить еще подобные встречи в стенах нашего института», — поделился студент НИУ Илья Буслаев.