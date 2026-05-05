Рыбопереработчик из Омской области оптимизирует производство

Компания «АЙСБЕРГ 8», которая занимается переработкой рыбной продукции в Омской области, присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве региона.
«Хочу поблагодарить вас за смелость — решиться на участие в таком проекте непросто. Любые перемены вызывают тревогу. Но у нас другая философия: задача экспертов — работать с вами в одной команде. Вместе мы посмотрим, что можно улучшить», — сказал заместитель министра экономического развития Омской области Кирилл Самодинский.
Отметим, что «АЙСБЕРГ 8» — первое предприятие рыбоперерабатывающей отрасли региона, где внедрят бережливое производство. Пилотным участком был выбран процесс изготовления рыбного филе. Это ключевой этап переработки, от которого зависит ритмичность всего завода. На предприятии ожидают получить ряд результатов от внедрения бережливых технологий. Например, увеличение выработки минимум на 10%.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.