Медведев возложил цветы к мемориалу погибшим участникам СВО в Торжке

ТОРЖОК, 5 мая — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» в Торжке Тверской области почтил память погибших в разных конфликтах военных и возложил цветы к мемориалам погибших в годы Великой Отечественной войны, в Афганистане, на Северном Кавказе, а также в зоне СВО, передает корреспондент РИА Новости.
Медведев во вторник принял участие в зажжении Вечного огня в городе Торжке Тверской области. Партия «Единая Россия» совместно с «Газпромом» в рамках акции «Храним огонь Победы» синхронно подключили к сетевому природному газу мемориалы Великой Отечественной войны в 12 регионах России.
В ходе церемонии председатель «Единой России» возложил цветы к мемориалу «Аллея памяти», а также к мемориалам погибшим в ходе разных военных конфликтов воинов. Гости и участники церемонии почтили память погибших во время Великой Отечественной войны минутой молчания.
Также участники церемонии зажжения Вечного огня хором исполнили песню «День Победы». В акции приняли участие врио главы Тверской области Виталий Королев, секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, ветераны Великой Отечественной войны и СВО и юнармейцы.