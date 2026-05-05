Медведев назвал главные черты характера россиян

ТОРЖОК, 5 мая — РИА Новости. Единство фронта и тыла, сплав мужества, труда и веры всегда были главными чертами характера народа России, заявил председатель «Единой России», зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе акции «Храним огонь Победы».
Партия «Единая Россия» совместно с «Газпромом» во вторник в рамках акции «Храним огонь Победы» синхронно подключили к сетевому природному газу мемориалы Великой Отечественной войны в 12 регионах России. Центральной площадкой акции стал мемориал «Аллея памяти» в Торжке Тверской области.