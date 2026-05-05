Пермский краевой суд ужесточил приговор экс-главе Индустриального района

Суд установил, что в 2023 году глава района поручил подчинённому заключить договор с фондом «Развитие» на 500 тысяч рублей. Эти деньги Дробинин обналичил и похитил. Также он получил взятку в 28 750 рублей за отмену демонтажа незаконного павильона автомойки.