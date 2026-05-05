Пермский краевой суд ужесточил приговор экс-главе Индустриального района

Изначально ему назначили штраф 1,8 миллиона рублей и запретили занимать муниципальные должности на четыре года.

Экс-главе Индустриального района Перми Дмитрию Дробинину ужесточили приговор, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Суд установил, что в 2023 году глава района поручил подчинённому заключить договор с фондом «Развитие» на 500 тысяч рублей. Эти деньги Дробинин обналичил и похитил. Также он получил взятку в 28 750 рублей за отмену демонтажа незаконного павильона автомойки.

В марте 2025 года стало известно, что Дмитрий Дробинин отправился в зону СВО. Однако в конце ноября 2025 года его задержали в Перми во время отпуска при попытке передать 3 млн рублей должностному лицу военного ведомства.

В марте 2026 года Индустриальный районный суд признал Дробинина виновным в мошенничестве с использованием служебного положения и получении взятки. Ему назначили штраф 1,8 миллиона рублей и запретили занимать муниципальные должности на четыре года.

Также ему вменяют дачу взятки в особо крупном размере и кражу более 2 миллионов рублей с банковского приложения сослуживца.

Пермский краевой суд изменил приговор Дмитрию Дробинину. Вместо штрафа экс-чиновник отправится в колонию общего режима на четыре года.