Пермский краевой суд ужесточил приговор экс-главе Индустриального района

Экс-главе Индустриального района Перми Дмитрию Дробинину ужесточили приговор, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.
Суд установил, что в 2023 году глава района поручил подчинённому заключить договор с фондом «Развитие» на 500 тысяч рублей. Эти деньги Дробинин обналичил и похитил. Также он получил взятку в 28 750 рублей за отмену демонтажа незаконного павильона автомойки.
В марте 2025 года стало известно, что Дмитрий Дробинин отправился в зону СВО. Однако в конце ноября 2025 года его задержали в Перми во время отпуска при попытке передать 3 млн рублей должностному лицу военного ведомства.
В марте 2026 года Индустриальный районный суд признал Дробинина виновным в мошенничестве с использованием служебного положения и получении взятки. Ему назначили штраф 1,8 миллиона рублей и запретили занимать муниципальные должности на четыре года.
Также ему вменяют дачу взятки в особо крупном размере и кражу более 2 миллионов рублей с банковского приложения сослуживца.
Пермский краевой суд изменил приговор Дмитрию Дробинину. Вместо штрафа экс-чиновник отправится в колонию общего режима на четыре года.