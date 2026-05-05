В Калининграде мужчина избил 50-летнего горожанина в очереди к банкомату — больше 10 ударов по лицу

В полицию Ленинградского района Калининграда обратился 50-летний мужчина. Он сообщил, что неизвестный избил его прямо в помещении продовольственного магазина, возле банкомата.
Потерпевший дождался своей очереди, подошёл к устройству, но перед ним встал незнакомец. На сделанное замечание тот отреагировал агрессивно и нанёс мужчине больше десяти ударов кулаками по лицу. В результате пострадавший получил травмы — повреждение левого глаза и переломы костей лица. Медики квалифицировали это как вред здоровью средней тяжести.
Сотрудники полиции установили личность нападавшего. Им оказался 26-летний житель Калининграда. Его задержали и доставили в отдел. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Максимальное наказание по этой статье — до трёх лет лишения свободы.