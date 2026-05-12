Урал в красках: где природа рисует шедевры

Челябинская область
Пользователям Новостей Mail доступен специальный промокод MAILMESTA от сервиса VK Места. Он предоставляет скидку 10% на все экскурсии сервиса и действует до конца 2026 года. Ознакомиться с предложением и условиями можно здесь.
Это настоящий кладезь природных красот. Тут и горные хребты, и чистейшие озера с островами, и заповедные леса, где можно почувствовать себя первооткрывателем.
- Национальный парк «Таганай»: место в самом центре Южного Урала с фантастическими пейзажами. В нем можно пройти по тропам к скальным останцам, подняться на гору Круглица и даже устроить кемпинг с видом на уральские хребты.
- Острова Ершовы: загородный клуб на островах, омываемых озером Сунгуль. Это место выбирают любители рыбалки, тихого отдыха с палаткой и живописных видов.
- Национальный парк «Зюраткуль»: расположен на склонах южных хребтов Уральских гор. В парке есть экотропы с возможностью подняться к хребтам, где по пути можно увидеть диких животных, включая медведей.
- Озеро Тургояк: один из самых чистых водоемов мира, который часто называют уральским Байкалом. Считается, что этому озеру не менее 12 тысяч лет.
- Остров Веры: находится на озере Тургояк. Это настоящий археологический кладезь. Остров окутан легендами и считается «местом силы».
Ближе познакомиться с природой региона можно с помощью маршрута «Природные красоты Челябинской области» от проекта «VK Места».
Тюменская область
Собрали список мест, куда стоит съездить в Тюменской области, чтобы отдохнуть душой, искупаться и надышаться чистым воздухом.
- Тумашовский песчаный карьер: из-за белоснежного песка и бирюзовой воды это место называют «Тюменским Бали» или «Тюменскими Мальдивами». Этим все сказано.
- Сингульский лес и озеро Сингуль: памятник природы регионального значения. На берегу озера находят древние артефакты, а в лесу встречаются краснокнижные растения. Возраст озера оценивают примерно в 2000 лет.
- Марьино ущелье: заповедное охраняемое место с крутыми лесистыми склонами и родником на дне оврага.
- Соленое озеро у села Окунево: местное Мертвое море. Вода соленая, а на дне — целебная грязь.
- Озеро Андреевское: одно из самых больших озер в окрестностях Тюмени. Берега покрыты лесом, вода чистая, а вокруг — тишина и покой.
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
ХМАО территориально входит в состав Тюменской области, при этом имеет свой колорит и интересные места. Если хочется вырваться из города и по-настоящему вдохнуть свежесть Севера, стоит отправиться туда, где природа остается главной героиней.
- Природный парк «Самаровский чугас»: отличное место для знакомства с северной природой на стыке двух рек вблизи города с аккуратными экотропами. Почти половину парка занимают кедровые леса.
- Урочище «Барсова Гора»: уникальный археологический комплекс рядом с Сургутом. Здесь можно не только приятно провести время на природе, но и посетить экскурсию с путешествием во времени на тысячелетия назад через старинные жилища, городища и святилища.
- Юганский заповедник: нетронутая тайга в ее первозданном виде на территории более 648 тыс. га. Две трети площади заняты хвойными лесами, остальное — верховыми болотами.
- Озеро Нумто (на границе ХМАО и ЯНАО): священное место коренных народов, где проводятся обряды. С языка хантов переводится как «озеро Бога».
Ямало-Ненецкий автономный округ
Как и Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ территориально входит в Тюменскую область. Из-за обилия природных, культурных и исторических мест мы выделили его отдельно. Отправимся туда, где до сих пор чувствуется дыхание первозданной земли.
- Ледник Романтиков: находится на Полярном Урале на высоте 800 м. Считается одним из самых красивых ледников Ямала.
- Озеро Большое Хадатаеганлор: водная жемчужина Полярного Урала находится на особо охраняемой территории, поэтому для посещения нужно разрешение, но вид того стоит. В кристально чистой воде озера отражаются прибрежные горы.
- Природный парк «Ингилор»: одно из красивейших мест Арктики с краснокнижными животными, священными местами коренных народов Севера. В парке кочуют оленеводы.
- Нефритовая долина: место силы, получившее свое название из-за обнаруженных в долине залежей нефрита. Находится на территории природного парка «Ингилор».
Для тех, кто хочет сконцентрироваться на природе, проект «VK Места» подготовил тематический маршрут — «Природные красоты Ямала».
Свердловская область
Здесь есть и древние скалы, и таинственные пещеры, и озера в бывших карьерах, и даже свои «марсианские» пейзажи. Если хочется вырваться из суеты, подышать лесом, побродить по тропам и сделать кадры, от которых друзья ахнут, — вот куда стоит отправиться.
- Чертово городище: скальный массив с гребнем высотой больше 20 м. С площадки открываются шикарные виды на уральский лес.
- Природный парк «Оленьи ручьи»: место, где можно пройти по подвесным мостам над рекой Сергой, заглянуть в пещеру «Дружба» и увидеть Большой провал.
- Тальков Камень: озеро в старом тальковом карьере. Вокруг — сосновый бор и березовые рощи, есть удобные тропы для прогулок.
- «Уральский Марс»: глиняный карьер с фантастическими пейзажами: холмы и кратеры оттенков от светло‑серого до ржаво‑оранжевого.
Курганская область
В Курганской области можно найти целебные соленые озера, живописные лесные массивы и уютные парки для отдыха. В подборке ниже всего по чуть-чуть.
- Озеро Медвежье: самое большое и самое соленое озеро региона, расположенное недалеко от границы с Казахстаном. Это живописное место с чистой водой и целебными грязями.
- Озеро Горькое: на деле оно тоже соленое, окружено приятными песчаными пляжами. Популярно своими лечебными свойствами из-за грязей и рапы.
- Курганский экопарк: расположен в лесной зоне, рядом с рекой Черной и бывшим карьером, который сейчас называют «Голубыми озерами».
- Голубые озера: группа рукотворных водоемов, образовавшихся на месте песчаных карьеров. Летом здесь купаются, а зимой моржуют и катаются на тюбингах.
- Природный комплекс «Зауральский лес»: особо охраняемая природная территория местного значения с растениями, занесенными в Красную книгу. Уникальность места в том, что, несмотря на влияние деятельности человека, здесь сохраняется естественный облик и видовое богатство растительности.
- Памятник природы «Вишнево-Островная Дача»: расположен на двух полуостровах, вклинивающихся в озеро Медвежье с севера и юга. Некоторым местным деревьям более 200 лет.
Не только насладиться природными красотами региона, но и оздоровиться можно с маршрутом «Оздоровительный туризм в Курганской области» от проекта «VK Места».
В этот период дороги подсыхают, а в горах и лесах стоит комфортная погода для долгих переходов. Обязательно учитывайте особенности северных регионов Урала, где даже в начале лета по ночам случаются заморозки.