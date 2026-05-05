Всего одно очко отделяет воронежский «Факел» от возвращения в РПЛ

Таким образом, за два тура до финиша чемпионата «Факел» лидирует с 64 очками. У московской «Родины» 62 балла, у «Урала» — 58. То есть для досрочного возвращения в РПЛ подопечным Олега Василенко нужно набрать одно очко в двух матчах. А если 8 мая «Факел» не проиграет дома «СКА-Хабаровск», то наши парни завоюют путевку в элитный дивизион. Матч на «Маршакане» с дальневосточниками начнется в 18:00.