В Самаре создали датчик для контроля состояния двигателя и коробок передач

Использование устройства позволит повысить эффективность обслуживания таких механизмов.

Студенты Самарского государственного технического университета (СамГТУ) разработали фотоэлектрический датчик для непрерывного контроля износа двигателей внутреннего сгорания, коробок передач и станков. Исследование проводится по проекту «Десятилетие науки и технологий» в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве науки и высшего образования региона.

Двигатели, коробки передач и промышленные станки изнашиваются в процессе эксплуатации из-за активного трения металлических деталей. Для решения этой проблемы используют различные смазочные материалы, однако со временем в них накапливаются микрочастицы стали, чугуна, меди, алюминия. Резкий скачок концентрации таких крупиц зачастую означает начало разрушения механизма. Созданный датчик позволяет перейти от планового обслуживания оборудования к более эффективному, основанному на актуальном состоянии деталей.

«Наше устройство можно сравнить с металлоискателем, только очень маленьким и работающим внутри масла. В отличие от большинства аналогов, которые видят только ферромагнитные частицы, например, железо и сталь, наш датчик обнаруживает и немагнитные цветные сплавы — медь, алюминий. Это критически важно для определения износа втулок и подшипников», — подчеркнул один из разработчиков, студент СамГТУ Александр Меньшиков.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.