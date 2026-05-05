В Калининграде рецидивист украл из бытовки электроинструменты на 80 тысяч рублей

Из его строительной бытовки пропали электроинструменты. Общий ущерб составил около 80 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого: им оказался ранее судимый 45-летний калининградец. По предварительным данным, мужчина с помощью металлической арматуры сломал навесной замок бытовки, проник внутрь и унёс нивелир, шуруповёрт, дрель, три комплекта рабочей одежды и другое имущество.
Всё похищенное он продал на рынке. Однако полицейские изъяли инструменты, их вернут владельцу в установленном законом порядке.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 158 УК РФ — кража с незаконным проникновением в помещение. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.