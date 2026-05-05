50 звёзд в час. Астроном Дёмин раскрыл, где и когда наблюдать Эта-Аквариды

Жители Ростовской области могут наблюдать одно из самых зрелищных астрономических явлений весны — метеорный поток Эта-Аквариды. Хотя пик активности в этом году приходится на не самые удачные для наблюдения дни, заведующий астрономической обсерваторией парка имени Максима Горького Николай Дёмин советуют не отчаиваться: лучшие условия для наблюдений сложатся ближе к середине мая.
Корреспондент rostov.aif.ru выяснил, когда и где искать «падающие звёзды» на ночном небе.
Когда смотреть в мае на метеорный поток Эта-Аквариды?
Эта-Аквариды (также известные как Майские Аквариды) — один из самых продолжительных метеорных потоков. Он действует более месяца — с 19 апреля по 28 мая. Максимум активности ожидается в ночь с 5 на 6 мая: в это время теоретически можно заметить около 30−50 «падающих звёзд» за час.
У этого явления знаменитый «родитель» — комета 1P/Галлея, которая обращается вокруг Солнца с периодом в 76 лет и оставляет за собой шлейф из пыли и льда.
«Пылинки этого газопылевого шлейфа входят в атмосферу Земли на очень высокой скорости — до 65−70 километров в секунду — и сгорают с образованием яркой вспышки света, которую мы воспринимаем как метеор», — поясняет Николай Дёмин в разговоре с rostov.aif.ru.
Именно эти яркие следы и называют в народе «падающими звёздами», хотя к звёздам они не имеют никакого отношения.
«Луна мешает, но не всегда».
К сожалению, в 2026 году условия для наблюдения максимума Эта-Акварид складываются не лучшим образом. Луна, близкая к фазе полнолуния, будет существенно ограничивать видимость наиболее слабых метеоров. Яркий лунный свет «съест» большую часть зрелища.
Однако Николай советует не расстраиваться: ближе к середине месяца условия будут быстро улучшаться. Уже после 10 мая Луна не сможет оказать на видимость явления существенного влияния.
«Активность потока к этому времени составит около 15−20 метеоров в час. Это меньше пиковых значений, но всё равно зрелище того стоит», — отмечают специалисты.
Для жителей Ростовской области это хорошая новость: тёплые майские ночи и ясное небо (если повезёт с погодой) позволят насладиться космическим фейерверком без лишней спешки. Радиант потока Эта-Аквариды расположен в созвездии Водолея. Отсюда и название потока. Чтобы увидеть метеоры, нужно знать, куда и когда смотреть.
Астрономы рекомендуют наблюдать явление в предрассветные часы, примерно с 02:00 до 04:00 по московскому времени. Именно в этот промежуток Водолей поднимается над юго-восточным горизонтом достаточно высоко, чтобы метеоры были хорошо видны.
«Лучше всего выбраться за город, подальше от уличных фонарей и городской засветки. Дайте глазам 15−20 минут на адаптацию к темноте — и тогда даже невооружённым глазом можно будет разглядеть множество ярких следов», — делится советом эксперт.
Для наблюдения не нужны телескопы или бинокли — они только сузят поле зрения. Достаточно удобно устроиться на шезлонге или пледе, глядя в сторону юго-востока, и просто ждать.