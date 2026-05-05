50 звёзд в час. Астроном Дёмин раскрыл, где и когда наблюдать Эта-Аквариды

Эта-Аквариды (также известные как Майские Аквариды) — один из самых продолжительных метеорных потоков. Он действует более месяца — с 19 апреля по 28 мая. Максимум активности ожидается в ночь с 5 на 6 мая: в это время теоретически можно заметить около 30−50 «падающих звёзд» за час.