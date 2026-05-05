Эксперты: Калининград стал лидером по спросу на путешествие внутри России летом

Средняя стоимость перелёта из Москвы в регион — 8,9 тысячи рублей.

Калининград стал лидером по спросу на путешествие внутри страны летом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Купибилет».

По данным экспертов, доля перелётов между Москвой и Калининградом в обе стороны составляет 10% от всех внутренних бронирований. Средняя стоимость перелёта — 8,9 тысячи рублей.

В топ популярных направлений также вошли Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Спросом пользуются и северные направления — Петрозаводск, Мурманск и Архангельск.

«Пляжный отдых перестаёт быть главным сценарием летнего отпуска. Вместо этого растёт спрос на комбинированные маршруты, где можно совместить разные типы активностей, и на направления с ярко выраженной культурной или природной идентичностью. Дагестан, Калининград, Карелия, а также Стамбул и европейские столицы», — отметили в пресс-службе сервиса.

Прошлым летом эксперты фиксировали снижение туристического потока в Калининградской области. По словам специалистов, путешественники боялись отмены авиарейсов, а также выбирали более дешёвые направления для отдыха.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
