Эксперты: Калининград стал лидером по спросу на путешествие внутри России летом

Калининград стал лидером по спросу на путешествие внутри страны летом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Купибилет».
По данным экспертов, доля перелётов между Москвой и Калининградом в обе стороны составляет 10% от всех внутренних бронирований. Средняя стоимость перелёта — 8,9 тысячи рублей.
В топ популярных направлений также вошли Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Спросом пользуются и северные направления — Петрозаводск, Мурманск и Архангельск.
«Пляжный отдых перестаёт быть главным сценарием летнего отпуска. Вместо этого растёт спрос на комбинированные маршруты, где можно совместить разные типы активностей, и на направления с ярко выраженной культурной или природной идентичностью. Дагестан, Калининград, Карелия, а также Стамбул и европейские столицы», — отметили в пресс-службе сервиса.
Прошлым летом эксперты фиксировали снижение туристического потока в Калининградской области. По словам специалистов, путешественники боялись отмены авиарейсов, а также выбирали более дешёвые направления для отдыха.