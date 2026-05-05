Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области 6 мая введут особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим в Белгородской области введут 6 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: Коммерсантъ

Особый противопожарный режим в Белгородской области введут 6 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Вячеслав Гладков.

Ограничения будут действовать как минимум до 26 мая. На время действия режима белгородцам запрещено находиться в лесах и въезжать в них на транспортных средствах, проводить там культурно-массовые и спортивные мероприятия.

В прошлом году противопожарный режим в регионе ввели 21 апреля из-за установившейся сухой, жаркой и ветреной погоды, а также возникновения в лесах области высокой пожарной опасности. Ограничения отменили 27 октября.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза), к 5 мая пожароопасный сезон открыт во всех регионах Черноземья. При этом ни в одном из них особый противопожарный режим не установлен. С начала года в лесах макрорегиона не зафиксировано ни одного возгорания.

Вместе с тем в воронежском главке МЧС сообщали, что особый противопожарный режим ввели в регионе с 1 апреля.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше