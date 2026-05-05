В Белгородской области 6 мая введут особый противопожарный режим

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза), к 5 мая пожароопасный сезон открыт во всех регионах Черноземья. При этом ни в одном из них особый противопожарный режим не установлен. С начала года в лесах макрорегиона не зафиксировано ни одного возгорания.