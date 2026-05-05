В Челябинске провели семинар о защите интеллектуальной собственности

Семинар «Региональные бренды России — новые точки роста», посвященный защите интеллектуальной собственности, прошел в Челябинске. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
Тема семинара охватила возможности использования интеллектуальной собственности для локальных брендов, в юридических и маркетинговых аспектах. Эксперты рассказали о географических указаниях и наименовании места происхождения товара, их конкурентных преимуществах и трендах развития.
«В Челябинской области большое количество производственных предприятий, компаний сферы креативных индустрий, товаропроизводителей, для которых вопросы интеллектуальной собственности выходят на первое место, поскольку это большая ценность для развития и масштабирования. Мы понимаем значимость этого ресурса, поэтому система господдержки на региональном уровне предлагает инструменты, которые помогают компаниям зарегистрировать товарные знаки, также в планах запустить программы кредитования под залог интеллектуальной собственности», — отметил первый заместитель министра экономического развития региона Ильмар Шариев.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.