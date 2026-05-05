Всемирно известный рэпер хочет побывать в парке Галицкого в Краснодаре

В начале мая в краевой центр на частном джете прибыл зарубежный исполнитель хип-хопа Flo Rida. Помимо выступления перед поклонниками у него запланировано много активностей.
В их числе — общение и фото на память с казаками, прогулка по парку Галицкого и посещение стадиона «Краснодар».
Кроме того, он хочет попробовать мясные деликатесы и традиционные соленья, среди которых есть даже маринованные арбузы, сообщает «КП»-Кубань".
Напомним, парк «Краснодар» пополнился новыми инсталяциями. Огромные головы появились в парке Галицкого возле «Кроличьей норы» в «Парке облаков». Большие арт-объекты мгновенно стали пользоваться популярностью у гостей.