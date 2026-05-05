Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На проект котельной в Гвардейске выделяют 10 млн рублей из областного бюджета

Общая стоимость проекта составляет 12,1 млн руб.

Власти Калининградской области направляют субсидию на строительство блочно-модульной котельной в Гвардейске. Распоряжение подписано губернатором Алексеем Беспрозванных и опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, из областного бюджета на эти цели предусмотрено 10,06 млн руб. Общая стоимость проекта составляет 12,1 млн руб., доля регионального софинансирования — 83%.

Речь идет о строительстве блочно-модульной котельной № 1 мощностью 12 МВт на ул. Степана Козака. Средства планируется направить на разработку проектной и рабочей документации.

Реализация проекта рассчитана на 2026 год. Главным распорядителем средств определено министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области.