В Саратовской области все социально значимые услуги доступны онлайн

Все социально значимые услуги в Саратовской области были переведены в электронный вид, сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
По итогам первого квартала 2026 года доля обращений к возможностям портала «Госуслуги» превысила 97%. В министерстве подчеркнули, что у жителей региона растет уровень доверия к цифровым сервисам. Качество предоставления услуг также остается на высоком уровне. Так, 53% госуслуг получили пользовательскую оценку выше 4,5 балла из 5.
«Новым направлением реализации нацпроекта стало внедрение типовых отраслевых решений, или ТОР, в деятельность органов власти. ТОР разрабатываются Минцифры России и предоставляются регионам на безвозмездной основе, что позволяет экономить бюджетные средства на закупку и внедрение аналогичных коммерческих решений», — отметил министр цифрового развития и связи Саратовской области Владимир Старков.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.