Акция «Бессмертный флот» впервые пройдет в Петербурге в День Победы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Акция «Бессмертный флот» памяти экипажей кораблей, погибших в годы Великой Отечественной войны, впервые пройдет в Санкт-Петербурге 9 мая, сообщил руководитель регионального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Кирилл Смирнов.
«Отдельно я хотел бы сказать про тот формат, который впервые будет в нашем городе в этом году… Это акция “Бессмертный флот”… Это уникальное мероприятие, которое дает возможность почтить память экипажей кораблей, погибших в годы Великой Отечественной войны на Балтике», — сказал он журналистам.
По словам Смирнова, участниками проекта станут парусные и моторные маломерные суда, на которые будут нанесены названия и изображения погибших кораблей. На бортах будут находиться участники специальной военной операции, представители духовенства, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.
Акция «Бессмертный флот» пройдет в акватории Малой Невки, за ней можно будет наблюдать с территории Крестовского острова (вдоль Северной дороги), уточнил Смирнов.
Он добавил, что штаб «Бессмертного полка» в Петербурге будет рекомендовать другим российским регионам проводить эту акцию.
В Санкт-Петербурге 9 мая пройдет шествие «Бессмертного полка» по Невскому проспекту в историческом центре города. На Дворцовой площади состоится парад, а завершится празднование Дня Победы праздничным салютом.