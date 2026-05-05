Житель Красноярского края заплатит 10 тысяч за убийство своей собаки

В Козульском районе мужчина убил собственную собаку, ударив её головой об угол постройки. Ему назначили штраф, сообщили в прокуратуре Красноярского края.
В декабре 2025 года в посёлке Новочернореченский Козульского округа пьяный 24-летний местный житель жестоко расправился со своим псом. Во дворе дома он схватил собаку за задние лапы и несколько раз с силой ударил её головой об угол деревянной постройки. Животное погибло на месте от полученных травм, что подтвердила ветеринарная экспертиза.
Жалобный лай услышал сосед, но спасти собаку не успел. Сам хозяин просил его не рассказывать о случившемся. На допросе мужчина признался: разозлился на жену, а выместил гнев на питомце.
Мировой судья признал его виновным по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» и назначил штраф — 10 тысяч рублей. Отягчающим обстоятельством признали состояние алкогольного опьянения.
