ГАИ опровергла информацию о повышении штрафов за нарушения ПДД с 1 мая

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Госавтоинспекция России опровергла информацию об усилении с мая ответственности в отношении автомобилистов за нарушение законодательства в области безопасности дорожного движения, сообщили в ведомстве.
«Госавтоинспекция предупреждает граждан о распространении недостоверной информации. В сети интернет и социальных сетях распространяется информация о том, что якобы с мая текущего года усиливается ответственность в отношении автомобилистов за нарушение законодательства в области безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что административная ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается федеральным законодательством. Информация о внесении изменений размещается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, а утвержденный нормативный правовой акт публикуется на официальном интернет-портале правовой информации.