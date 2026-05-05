Нижегородский производитель деталей внедряет бережливые технологии по нацпроекту

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородская металлообрабатывающая компания «ЛитПромГарант-НН» присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда». Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Программа реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Специалисты регионального центра компетенций помогут внедрить на производстве бережливые технологии.

Компания является предприятием полного цикла металлообработки. Основной профиль — изготовление деталей по чертежам на станках.

«Сегодня в Нижегородской области восемь предприятий из сферы металлообработки принимают участие в федпроекте. Часть компаний уже прошла полный цикл внедрения бережливых технологий. Увеличение скорости работы на пилотных участках составило до 40%», — рассказал министр промышленности Нижегородской области Максим Черкасов.

Специалисты РЦК будут работать на предприятии шесть месяцев — за это время будет повышена выработка на пилотном потоке производства. Нижегородские предприятия могут присоединиться к проекту, оставив заявку на сайте производительность.рф.

Напомним, предприятие из Заволжья стало участником проекта «Производительность труда».