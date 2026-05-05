В Верхнедонском районе на пожаре погиб 58-летний местный житель

В хуторе Скельновском Верхнедонского района на пожаре погиб 58-летний местный житель. Пожар в доме возник от непотушенной сигареты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Пламя на 58 кв. м. ликвидировали шесть спасателей с помощью двух спецмашин. Во время тушения было обнаружено тело погибшего.
Как установил дознаватель ведомства, предварительная причина пожара — неосторожность при курении.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше