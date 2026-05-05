В Приангарье отремонтируют участок трассы Баяндай — Еланцы — Хужир

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» проведут на участке трассы Баяндай — Еланцы — Хужир в Иркутской области, сообщили в администрации Ольхонского района.
Реконструкция затронет отрезок протяженностью почти 29 км. Этот участок соединяет паромную переправу и поселок Хужир. Там уложат новое дорожное покрытие, выровняют перепады высот. Чтобы не навредить Байкалу, специалисты построят закрытую систему ливневой канализации с 11 очистными сооружениями. Собранную воду будут накапливать в специальных резервуарах. Затем ее начнут вывозить с острова Ольхон.
Кроме того, вдоль трассы появятся велодорожка, современные остановочные павильоны и две смотровые площадки, оформленные в национальном бурятском стиле. Завершить все работы планируют в 2028 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.