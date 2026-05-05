В Приангарье отремонтируют участок трассы Баяндай — Еланцы — Хужир

Реконструкция затронет отрезок протяженностью почти 29 км. Этот участок соединяет паромную переправу и поселок Хужир. Там уложат новое дорожное покрытие, выровняют перепады высот. Чтобы не навредить Байкалу, специалисты построят закрытую систему ливневой канализации с 11 очистными сооружениями. Собранную воду будут накапливать в специальных резервуарах. Затем ее начнут вывозить с острова Ольхон.