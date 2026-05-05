«БЕЛДЖИ» продал рекордное количество электромобилей и гибридов в апреле

На предприятии «БЕЛДЖИ» сообщили о рекордных продажах в Беларуси электромобилей и гибридов в апреле.
«За месяц белорусы приобрели более 1600 электромобилей и гибридов», — рассказали на заводе.
Предприятие приводит данные, что всего в апреле было реализовано более 3900 автомобилей «БЕЛДЖИ», включая марки Geely и BELGEE. А еще BELGEE X80 PHEV установил новый рекорд — реализовано свыше 480 гибридных кроссоверов.
На заводе говорят о повышенном интересе покупателей к современным автомобилям на новых источниках энергии. «Нет сомнений, что тенденция будет лишь усиливаться», — отметили там. Кстати, возросший спрос объясняется в том числе и тем, что для BELGEE X80 PHEV в апреле был снижен авансовый платеж с 40% до 25%.
