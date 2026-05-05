Ярмарку трудоустройства в Петербурге посетили ветераны СВО и члены их семей

Более 200 ветеранов СВО и членов их семей приняли участие в региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства в Санкт-Петербурге. Мероприятие было организовано при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в городском центре занятости населения.
Участники спецоперации и члены их семей отдельно собрались на площадке кадрового центра Фрунзенского района. Вакансии для них представили 15 компаний, в том числе предприятия оборонно-промышленного комплекса. По итогам ярмарки более половины ветеранов спецоперации определились с местом трудоустройства. Они также оставили анкеты для дальнейшего взаимодействия с работодателями.
«На площадке созданы все условия для эффективного диалога между соискателями и работодателями. Мы пригласили такие компании, которые могут предложить хороший соцпакет и достойные условия труда. Для ветеранов будут работать специалисты службы занятости Петербурга. Они помогут выстроить индивидуальный карьерный план, составить резюме, выбрать профессиональное обучение, расскажут о том, как открыть собственное дело и других мерах поддержки», — отметила заместитель директора городского центра занятости Ольга Погодина.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.