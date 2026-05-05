Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министром образования Ростовской области стала Виктория Чернышова

Виктория Чернышова назначена министром образования Ростовской области. Соответствующая информация опубликована на сайте регионального правительства.

Источник: Коммерсантъ

Виктория Чернышова назначена министром образования Ростовской области. Соответствующая информация опубликована на сайте регионального правительства.

Виктория Чернышова работала в средней школе № 31 в Ростове-на-Дону в 90-е, позже в должности замдиректора по научно-методической работе, а с 2003 года — директором гимназии № 95. С 2011 года госпожа Чернышева возглавляла отдел образования Железнодорожного района донской столицы, с 2014 года работала в должности замглавы администрации района. Позже Виктория Чернышова замещала должность начальника управления образования Ростова-на-Дону, а в 2024 году была назначена на должность заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам, где и работала до последнего времени.