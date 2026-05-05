Бобров и выдр посчитают в Нижегородской области

Специалисты вплоть до 1 ноября будут проходить по постоянным маршрутам вдоль береговой линии рек, озёр и водохранилищ.

Источник: Нижегородская правда

В Нижегородской области проходит ежегодный мониторинг популяций околоводных животных. Специалисты ведут учет бобра, норки, ондатры и выдры. Именно эти виды играют важную роль в поддержании экологического баланса водных и прибрежных экосистем региона, сообщили в минлесхозе.

Специалисты вплоть до 1 ноября будут проходить по постоянным маршрутам вдоль береговой линии рек, озёр и водохранилищ. Они будут фиксировать следы животных. А высчитать их численность предстоит на основе двух ключевых показателей: общей площади обитания каждого вида и количестве обнаруженных следов на один километр маршрутного учёта.

Такой подход позволяет получить достоверные данные о состоянии популяций и оценить динамику их изменения из года в год с учётом природных факторов — уровня воды, погодных условий, доступности кормовой базы — и антропогенных воздействий, связанных с хозяйственной деятельностью человека", — пояснили в ведомстве.

В прошлом году в Нижегородской области насчитали 19 630 бобров, 15 533 норки, 55 243 ондатры и 738 выдр.

