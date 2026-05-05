В Крыму отменили парад и шествие «Бессмертного полка» в честь 9 Мая

«Проведение военного парада и других массовых мероприятий в честь Дня Великой Победы в Республике Крым в этом году не планируется. Также не будет организованного шествия “Бессмертного полка”. Это решение органов власти продиктовано соображениями безопасности», — сообщил Аксенов.
Вместе с тем, заверил глава Крыма, в республике сделают все возможное, чтобы воздать дань уважения ветеранам и почтить память ушедших из жизни.
«Крым встретит наш главный праздник достойно», — подчеркнул Аксенов.
В этом году участники боевых действий, проживающие в Крыму, получили выплату ко Дню Победы в размере 400 тысяч рублей. Инвалиды войны получили выплату в размере 15 тысяч рублей. В канун праздника для ветеранов Великой Отечественной войны проводят индивидуальные парады и концерты под окнами их домов. Защитников Отечества поздравляют кадеты, молодогвардейцы, военные, участники художественных коллективов.
Также в этом году крымчане могут принять участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка».