В Крыму отменили парад и шествие «Бессмертного полка» в честь 9 Мая

В Крыму не будут проводить военный парад, шествие «Бессмертного полка» и другие массовые мероприятия в честь 9 Мая. Такое решение принято из соображений безопасности. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: "Российская газета"

«Проведение военного парада и других массовых мероприятий в честь Дня Великой Победы в Республике Крым в этом году не планируется. Также не будет организованного шествия “Бессмертного полка”. Это решение органов власти продиктовано соображениями безопасности», — сообщил Аксенов.

Вместе с тем, заверил глава Крыма, в республике сделают все возможное, чтобы воздать дань уважения ветеранам и почтить память ушедших из жизни.

«Крым встретит наш главный праздник достойно», — подчеркнул Аксенов.

В этом году участники боевых действий, проживающие в Крыму, получили выплату ко Дню Победы в размере 400 тысяч рублей. Инвалиды войны получили выплату в размере 15 тысяч рублей. В канун праздника для ветеранов Великой Отечественной войны проводят индивидуальные парады и концерты под окнами их домов. Защитников Отечества поздравляют кадеты, молодогвардейцы, военные, участники художественных коллективов.

Также в этом году крымчане могут принять участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка».

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
