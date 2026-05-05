МЧС назвало причину пожара в Выксе, где в доме сгорели пять человек

Предварительная причина пожара в частом доме в Выксе Нижегородской области, где погибли пять человек, — неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

ЧП случилось минувшей ночью на улице Челюскина. Там огонь охватил 80 квадратных метров. Когда на место пожара прибыли спасатели и пожарные, горел уже весь дом.

После того как пожар потушили, в доме обнаружили тела пяти человек — это трое взрослых и двое детей. Их личности сейчас устанавливают.

«Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Кроме того, в доме не был установлен пожарный извещатель, который мог бы вовремя оповестить о задымлении и дать людям шанс на спасение», — говорится в сообщении ведомства.

Точные причины трагедии устанавливают дознаватели вместе с экспертами Испытательной пожарной лаборатории в регионе.

