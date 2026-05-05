Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фестиваль скандинавской ходьбы прошел в Лениногорске Республики Татарстан

Участники преодолели дистанцию примерно в 2 тысячи шагов.

Фестиваль скандинавской ходьбы для людей старшего поколения впервые состоялся 1 мая в городе Лениногорске Республики Татарстан. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Лениногорского района.

Спортивная программа фестиваля включала прохождение маршрута, который составил два круга по парковой аллее на проспекте Ленина — это примерно 2 тыс. шагов. После завершения дистанции на большой веранде гостей ждал горячий чай со сладостями, что позволило участникам восстановить силы и поделиться впечатлениями.

Кульминацией фестиваля стало торжественное награждение. Каждый участник получил грамоту и медаль за активное участие.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.