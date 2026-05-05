Фестиваль скандинавской ходьбы прошел в Лениногорске Республики Татарстан

Фестиваль скандинавской ходьбы для людей старшего поколения впервые состоялся 1 мая в городе Лениногорске Республики Татарстан. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Лениногорского района.
Спортивная программа фестиваля включала прохождение маршрута, который составил два круга по парковой аллее на проспекте Ленина — это примерно 2 тыс. шагов. После завершения дистанции на большой веранде гостей ждал горячий чай со сладостями, что позволило участникам восстановить силы и поделиться впечатлениями.
Кульминацией фестиваля стало торжественное награждение. Каждый участник получил грамоту и медаль за активное участие.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.