VK запускает цифровые проекты к 9 мая: онлайн-шествие «Бессмертного полка», виртуальное возложение цветов, спецпроекты и музыкальные премьеры

VK поддерживает акцию «Бессмертный полк» в онлайн-формате. Пользователи MAX, ВКонтакте и Одноклассников до 6 мая включительно могут загрузить архивные фотографии в мини-приложения, рассказать о своих героях и присоединиться к виртуальному шествию, которое пройдет 9 мая. Трансляция будет доступна на сайте: 2026.polkrf.ru.
Пользователи национального мессенджера смогут поздравить близких с помощью сервиса для создания открыток и тематических анимированных стикеров.
На платформе VK Видео 5 мая выходит музыкально-поэтический проект «Живые голоса» — цикл из пяти выпусков, посвященных годам войны. В рамках проекта объединились известные артисты разных поколений — от Азамата Мусагалиева и Басты до Вали Карнавал, Влада А4 и Ксении Бородиной — прочитать стихи военного времени, чтобы по-своему поговорить о памяти и событиях Великой Отечественной войны.
9 мая в основном сообществе соцсети ВКонтакте будет опубликован поздравительный музыкальный ролик с исполнением песни «Темная ночь». В записи приняли участие артисты Сосо Павлиашвили, Зара, Свят и Ragda, а кульминацией станет народный хор. Трек был создан и записан на студии VK Records.
В преддверии праздника музыкальный лейбл VK Records, продюсерский центр Игоря Матвиенко и продюсерский центр «Интеграция» также выпустили альбом «Музыка Победы. Часть 2» — 16 известных композиций военных лет в новом звучании. Альбом доступен на всех площадках с 24 апреля. В записи приняли участие Баста, Алсу, NILETTO, Стас Пьеха, Валерия, Владимир Пресняков и другие артисты.
В Одноклассниках пользователи могут виртуально возложить цветы к мемориалам в 25 городах. С помощью бесплатного мини-приложения «Цветок Победы» из любой точки мира можно почтить память героев Великой Отечественной войны, виртуально возложив цветы к памятникам. Популярные авторы ОК доставят реальные цветы от участников акции к местам памяти.
Кроме того, Одноклассники и портал «Культура.РФ» запускают проект «Стихи Победы». С 6 по 10 мая в группе «Культура.РФ» в ОК по хэштегу #стихипобеды будут выходить клипы с участием деятелей театра, кино и культуры — они прочитают стихи военных лет.
Совместно с Государственным историческим музеем Дзен запустил проект «Лица Победы», объединяющий материалы на основе музейной коллекции и рассказывающий о подвиге народов страны через личные истории, фронтовые портреты и письма. 7 мая в Дзене также состоится эксклюзивная прямая трансляция памятной акции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане — в режиме реального времени можно будет увидеть аудиовизуальное произведение на скульптуре «Родина-мать зовёт!». Материалы проекта и трансляция будут доступны в тематическом канале «День Победы» в Дзене.
В VK Музыке доступен эксклюзивный подкаст «Радио Победа». Ведущий Иван Литвинов рассказывает о роли радио в судьбе страны и о том, как в годы войны люди объединялись через эфир.
К памятной дате Кино Mail собрали топ-55 лучших советских фильмов про Великую Отечественную войну — самые родные, любимые, добрые, пронзительные и попросту лучшие советские фильмы в одной подборке.
9 мая Парад Победы будет транслироваться на платформах VK Видео, Одноклассники и Дзен, а также на главной странице Mail.