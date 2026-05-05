VK запускает цифровые проекты к 9 мая: онлайн-шествие «Бессмертного полка», виртуальное возложение цветов, спецпроекты и музыкальные премьеры

Совместно с Государственным историческим музеем Дзен запустил проект «Лица Победы», объединяющий материалы на основе музейной коллекции и рассказывающий о подвиге народов страны через личные истории, фронтовые портреты и письма. 7 мая в Дзене также состоится эксклюзивная прямая трансляция памятной акции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане — в режиме реального времени можно будет увидеть аудиовизуальное произведение на скульптуре «Родина-мать зовёт!». Материалы проекта и трансляция будут доступны в тематическом канале «День Победы» в Дзене.