Самые популярные автобусные маршруты месяца назвали в Нижнем Новгороде

По итогам апрельских поездок в Нижнем Новгороде самыми востребованными оказались автобусные маршруты под номерами 45, 83, 87 и 90. Эту информацию предоставили в Центре развития транспортных систем.

Среди трамваев лидирующие позиции заняли маршруты № 5, 6 и 7. Горожане и туристы также отдавали предпочтение троллейбусным линиям № 10, 15 и 25, наряду с электробусами Э-13, Э-12 и Э-14.

Важно отметить, что лидеры в каждой категории общественного транспорта сохранили свои позиции по сравнению с мартом.

Ранее стоимость электронных проездных изменится в Нижнем Новгороде с мая.