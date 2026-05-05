В Сибири хирурги удалили пациентке 15-сантиметровую опухоль размером с мяч

Пациентка долгое время не замечала никаких симптомов.

В Кузбассе онкологи прооперировали 63-летнюю женщину с гигантским новообразованием в брюшной полости. Опухоль достигла 15 сантиметров в диаметре, пишет Сiбдепо.

Как рассказали в региональном Минздраве, пациентка долгое время не замечала никаких симптомов, кроме выпирающего живота.

На УЗИ выяснилось, что новообразование в забрюшинном пространстве доросло до правой почки и печени. Несмотря на сложность, врачи полностью удалили опухоль, не задев соседние органы.

Выяснилось, что это редкая солитарная фиброзная опухоль, которая в 80% случаев является доброкачественной. Гистологические материалы отправят в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина. Там определят природу новообразования и решат, требуется ли пациентке дальнейшее лечение или только динамическое наблюдение.