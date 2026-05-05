Елена Туркова стала Заслуженной артисткой Российской Федерации

Актрисе Нижегородского государственного академического театра драмы имени Горького Елене Турковой присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации».
Елена Туркова — одна из самых ярких актрис Нижнего Новгорода. В 1987 году она с отличием окончила Нижегородское театральное училище (курс народного артиста России Семёна Лермана). С 1987 по 1991 год служила в Алтайском краевом театре драмы в Барнауле, а потом вернулась в Нижний Новгород и стала актрисой театра драмы. С тех пор она не изменяет родному театру.
На нижегородской сцене актриса сыграла практически весь русский классический репертуар: Тургенев, Чехов, Достоевский, Салтыков-Щедрин, Набоков, Булгаков, Горький, Алексей Толстой. Не менее интересны её работы в пьесах зарубежных драматургов — Шекспира, Гольдони, Уайлдера, Моэма, Олби и других знаменитых авторов.
Среди её героинь Хаггита — «Девятый праведник» (16+) Юрандота, Ортензия — «О, Мирандолина!» (16+) Гольдони, Дарья Алексеевна — «Настасья Филипповна» (16+) по Достоевскому, Джульетта — «Ромео и Джульетта» (16+) Шекспира, Аксюша в «Лесе» (16+) Островского, Бланш — в «Игроке» (16+) Достоевского, Одинцова — в спектакле «Отцы и дети. Роман» (16+) по Тургеневу. Зоя Пельц — в «Зойкиной квартире» (16+), Раневская в «Вишнёвом саде» (16+), Изергиль в «Изергили» (16+) по Горькому. А в «Маленьких трагедиях» (16+) актриса играет сразу несколько ролей — это Черная дама, Луиза, Черный человек, Донна Анна, Монах, Командор.
Зрители и критики всегда отмечали талант актрисы и ее мастерство на сцене. Елена Туркова — лауреат театральной Премии им. Н. Х. Рыбакова «Актриса России», лауреат Премии Нижегородской области имени М. Горького, лауреат множества российских и международных театральных фестивалей. Число поклонников творчества актрисы растет с каждой её ролью.
