Елена Туркова стала Заслуженной артисткой Российской Федерации

Елена Туркова — одна из самых ярких актрис Нижнего Новгорода. В 1987 году она с отличием окончила Нижегородское театральное училище (курс народного артиста России Семёна Лермана). С 1987 по 1991 год служила в Алтайском краевом театре драмы в Барнауле, а потом вернулась в Нижний Новгород и стала актрисой театра драмы. С тех пор она не изменяет родному театру.